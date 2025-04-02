США установили для РК взаимные пошлины 26%

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2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных импортных пошлин в размере 26% на всю продукцию южнокорейского производства. Как отметил глава Белого дома, данная мера направлена на «устранение дискриминации, которой подвергаются американские компании из-за таможенных и нетарифных барьеров других государств. Новые пошлины состоят из 10-процентной базовой ставки и так называемой «индивидуальной пошлины для худших стран». Взаимные пошлины введены в отношении всех торговых партнёров США. Как отметил Дональд Трамп, ряд стран «ввели огромные пошлины на американскую продукцию и создали для неё возмутительные нетарифные барьеры». «Американских налогоплательщиков обманывали более 50 лет, и это больше не повторится»,- подчеркнул Трамп. Ставки взаимных таможенных пошлин в отношении Китая составили 34%, Евросоюза - 20%, Вьетнама - 46%, Тайваня - 32%, Японии - 24%, а Индии - 26%. Поскольку ряд стран уже заявили о намерении принять ответные меры, международный торговый порядок, основанный на принципах свободной торговли, во главе которой ранее стояли США, как ожидается, будет быстро меняться.