На дополнительных выборах победили либеральные силы

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2 апреля в 23-х избирательных округах на территории РК проходили дополнительные местные выборы, на которых избирались пять глав местных органов власти, 17 депутатов местных законодательных собраний и директор департамента образования Пусана. В трёх из пяти регионов, где проходили выборы глав администраций, победили кандидаты от либеральной Демократической партии Тобуро. Это муниципальный округ Куро-гу Сеула, город Асан провинции Чхунчхон-Намдо и город Кочжэ провинции Кёнсан-Намдо. Представитель небольшой либеральной Партии инноваций Отечество победил в уезде Тамян-гун провинции Чолла-Намдо. Должность главы администрации города Кимчхона провинции Кёнсан-Пукто досталась представителю консервативной партии Сила народа. Директором департамента образования Пусана избран независимый кандидат Ким Сок Чун. Партия Сила народа получила четыре мандата депутатов местных законодательных собраний провинций и городов центрального подчинения. Три мандата у представителей Демократической партии Тобуро и один у независимого кандидата. В законодательных собраниях небольших городов и уездов шесть депутатских мандатов у Демократической партии Тобуро и лишь три - у партии Сила народа.