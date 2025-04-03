Валютные резервы РК составили 409,66 млрд долларов

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По данным Банка Кореи, опубликованным 3 апреля, валютные резервы страны в конце прошлого месяца составили 409 млрд 660 млн долларов. Это на 450 млн долларов больше, чем месяц назад, а также минимальный показатель с мая 2020 года. Как пояснил представитель банка, рост обусловлен увеличением депозитов в иностранной валюте в финансовых учреждениях, а также более высокой доходностью активов, номинированных в иностранных валютах. В прошлом месяце индекс доллара США, измеряющий его стоимость по отношению к основным мировым валютам, снизился на 3%. Валютные резервы состоят из ценных бумаг и депозитов, номинированных в иностранных валютах, резервных позиций Международного валютного фонда, специальных прав заимствования и золотых слитков. По состоянию на конец февраля РК занимала девятое место в мире по объёму валютных резервов. На первом месте Китай, за которым следуют Япония, Швейцария, Индия, Россия, Тайвань, Саудовская Аравия и Гонконг.