Хан Док Су призывает жителей страны к национальному единству

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Национальное единство сегодня необходимо как никогда. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су, выступая на церемонии, посвящённой 77-й годовщине восстания 3 апреля 1948 года. Оно стало частью семилетней борьбы жителей острова Чечжудо против военного правления США после освобождения Кореи от японской оккупации. «Если мы не сможем преодолеть конфликты идеологий и поколений, регионов и классов, нынешний кризис будет трудно преодолеть, а устойчивый рост Республики Корея будет невозможен»,- подчеркнул Хан Док Су. Он отметил, что уроки восстания напоминают о важности сохранения национальной идентичности и вселяют надежду на то, что «нация объединится и будет двигаться к будущему, основываясь на духе прощения и примирения». Чтить память жертв восстания - основная обязанность демократического государства,- добавил Хан Док Су. В ходе протестных выступлений на острове Чечжудо погибло от 14 до 30 тысяч мирных жителей. Исторические документы о восстании 3 апреля рекомендованы для включения в список ЮНЕСКО «Память мира».