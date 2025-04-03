РК и Швеция обсудили закупки вооружений

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Директор Корейского агентства оборонных закупок Сок Чон Гон посетил Швецию, где обсудил вопросы поставок южнокорейских вооружений. На переговорах с министром обороны Паулем Йонссоном обсуждались вопросы участия южнокорейских компаний в проекте оснащения вооружённых сил Швеции новыми видами боевой техники. Конкретные вопросы поставок южнокорейских вооружений обсуждались с начальником управления материально-технического обеспечения минобороны Швеции Йераном Мортессоном, который курирует проекты оборонных закупок. Южнокорейский представитель предложил Швеции такие передовые системы вооружений как ракета «земля-воздух» средней дальности M-SAM II и реактивная система залпового огня Чхонму. В ходе переговоров достигнута договорённость о проведении совместных исследований в области оборонной промышленности, включая такие сферы как искусственный интеллект и робототехника.