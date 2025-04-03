Индексы Корейской биржи снижаются два дня подряд

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Основные индексы Корейской биржи снижаются две торговые сессии подряд из-за введения Вашингтоном взаимных импортных пошлин. В ходе торгов 3 апреля главный биржевой индекс опускался до отметки 2.437,43 пункта. К закрытию торгов он восстановил позиции и закрылся на отметке 2.486,7 пункта, что на 19,16 пункта, или 0,76% ниже, чем в предыдущий день. Продано 474 млн 700 тыс. акций на сумму 5 млрд 590 млн долларов. Акции основных экспортных компаний подешевели. Так, акции Samsung Electronics подешевели на 2,04%, а SK hynix - на 1,67%, хотя полупроводники не подпадают под действие взаимных пошлин. Акции Hyundai Motor подешевели на 1,27%, акции Kia - на 1,41%. Потери ведущего в стране производителя аккумуляторов LG Energy Solution оказались больше – 4,26%. Однако акции оборонной компании Hanwha Aerospace подорожали на 5,13%. Промежуточный курс национальной валюты на 15:30 составил 1.467 вон за доллар, что на 0,4 воны ниже уровня закрытия предыдущей сессии.