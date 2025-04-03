4 апреля будет оглашено решение об импичменте Юн Сок Ёлю

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4 апреля в 11 часов утра Конституционный суд огласит вердикт об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю. Таким образом, завершится 111-дневный период неопределённости, начавшийся с объявления чрезвычайного положения 3 декабря прошлого года. Конституционный суд рассматривал дело об импичменте Юн Сок Ёлю 38 дней. Это самый долгий срок в истории страны, который потребовался для вынесения решения об импичменте президенту. Для принятия решения в отношении Ро Му Хёна в 2004 году суду потребовалось 14 дней, а в 2017 году в отношении Пак Кын Хе – 11 дней. Юн Сок Ёль не будет присутствовать на оглашении решения Конституционного суда. Как сообщили его адвокаты, Юн Сок Ёль будет находиться в своей резиденции в Сеуле и наблюдать за ходом заседания по телевидению. Решение Конституционного суда вступит в силу немедленно после его оглашения. Если суд поддержит импичмент, Юн Сок Ёль будет немедленно отстранён от должности президента. В соответствии с Конституцией, досрочные президентские выборы должны пройти в течение 60 дней с момента объявления импичмента, то есть, не позднее 3 июня. Точная дата выборов должна быть назначена в течение 10 дней со дня вынесения решения об импичменте. Если импичмент будет отклонён, Юн Сок Ёль немедленно вернётся к обязанностям президента. Все его полномочия будут восстановлены в полном объёме, включая командование вооружёнными силами. Для принятия решения требуется согласие не менее шести из восьми судей. Одновременно дело Юн Сок Ёля рассматривает уголовный суд. Его обвиняют в организации государственного переворота.