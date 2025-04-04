РК, США и Япония обсудили трёхстороннее сотрудничество

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Министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль встретился 3 апреля в Брюсселе с госсекретарём США Марко Рубио и министром иностранных дел Японии Такэси Иваей. Все они принимали участие в ежегодном заседании глав внешнеполитических ведомств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО). В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, подчёркивается необходимость ускорения совместных усилий по «разработке и развёртыванию современных гражданских ядерных реакторов для удовлетворения растущих энергетических потребностей» и обеспечению безопасности на море «за счёт современного морского флота и надёжной судостроительной отрасли». Участники встречи выразили «серьёзную обеспокоенность» вредоносной кибердеятельностью Северной Кореи, включая кражу криптовалюты. Они также выразили соболезнования в связи с гибелью людей и ущербом, вызванным лесными пожарами в РК и Японии. Это была вторая трёхсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США в январе текущего года. Предыдущая встреча состоялась 15 февраля в Германии, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.