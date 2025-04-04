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Политика

Конституционный суд РК утвердил импичмент Юн Сок Ёлю

Write: 2025-04-04 11:24:44Update: 2025-04-04 17:19:28

Конституционный суд РК утвердил импичмент Юн Сок Ёлю

Photo : YONHAP News

4 апреля в 11:22 Конституционный суд РК утвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Решение суда вступило в силу немедленно после того, как исполняющий обязанности председателя суда Мун Хён Бэ зачитал вердикт, который поддержали все восемь судей. Заседание суда транслировалось в прямом эфире. В соответствии с Конституцией, досрочные президентские выборы должны пройти в течение 60 дней с момента объявления импичмента, то есть, не позднее 3 июня. Точная дата выборов должна быть назначена в течение 10 дней со дня вынесения решения об импичменте. Бывший президент признан виновным в нарушении Конституции и других законов, когда 3 декабря прошлого года ввёл в стране чрезвычайное положение и приказал войскам занять здание Национального собрания, чтобы помешать депутатам проголосовать за его отмену. Одновременно дело Юн Сок Ёля рассматривает уголовный суд. Его обвиняют в организации государственного переворота.
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