И.о.президента РК обещает обеспечить стабильное управление

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После того, как Конституционный суд подтвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю, исполняющий обязанности президента Хан Док Су выступил с телевизионным обращением к нации. Он обещал не допустить вакуума власти, обеспечив стабильность в сфере национальной безопасности и внешней политики. Кроме того, Хан Док Су обещал сделать всё, что в его силах, чтобы не было никаких сбоев в решении торговых споров, твёрдо поддерживая общественный порядок, чтобы граждане страны чувствовали себя в безопасности. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы обеспечить плавный переход руководства к следующему президенту. Хан Док Су призвал к «политическому нейтралитету» в государственных учреждениях, чтобы гарантировать честные выборы нового президента. Он призвал государственных служащих выполнять свои обязанности ответственно и усердно, а политические круги и Национальное собрание «отложить разногласия и объединиться ради будущего страны».