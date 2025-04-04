Политические силы по-разному отреагировали на импичмент

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Политические силы РК по-разному отреагировали на решение Конституционного суда поддержать импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю. Хотя решение Конституционного суда прискорбно, партия Сила народа его «смиренно принимает и будет уважать»,- заявил исполняющий обязанности лидера партии Квон Ён Сэ. Уважение решения суда — это «способ поддержания демократии и верховенства закона». Тем не менее, заслуживает сожаления то, что не удалось предотвратить «политическую тиранию» Демократической партии Тобуро, которая контролирует Национальное собрание,- добавил Квон Ён Сэ. В свою очередь, Демократическая партия Тобуро приветствовала решение Конституционного суда как «великую победу народа». «Сегодня исторический день, когда мы защитили Конституцию и демократию от сил, которые стремились её разрушить», - завил пресс-секретарь Демократической партии Тобуро Чо Сын Рэ. Он призвал Юн Сок Ёля и партию Сила народа «смиренно принять волю народа и решение суда».