Деловые круги призывают оживить экономику

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Крупнейшие объединения деловых кругов РК призвали к скорейшей нормализации государственного управления дел и оживлению экономики. Деловые круги уважают решение Конституционного суда,- говорится в заявлении Корейской торгово-промышленной палаты. «Учитывая серьёзность текущей экономической ситуации, включая вялый внутренний спрос, ослабление конкурентоспособности в ключевых отраслях и растущие протекционистские меры США, мы надеемся, что государственные дела быстро вернутся в нормальное русло», — говорится в заявлении. Корейская федерация предприятий разделяет это мнение. «Общественность должна смиренно принять решение и положить конец глубоким политическим и общественным разногласиям, вызванным процедурой импичмента. Пришло время сосредоточить национальную энергию на социальной сплочённости и стабильности», — говорится в заявлении. Федерация малого и среднего бизнеса заявила, что решение суда отражает «коллективную мудрость южнокорейского народа в рамках демократической системы».