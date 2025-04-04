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Политика

Автопром РК получит экстренную помощь

Write: 2025-04-07 11:31:15Update: 2025-04-07 12:00:33

Автопром РК получит экстренную помощь

Photo : YONHAP News

Правительство РК планирует выделить около 3 трлн вон (2 млрд долларов) в качестве экстренной помощи отечественной автомобильной промышленности, чтобы смягчить удар от 25-процентных импортных  тарифов США. Представитель правительства напомнил, что РК входит в число стран, пострадавших от американских тарифов сильнее всего, поскольку поставки в США составляют почти половину продаж автомобилей за рубежом. План экстренных субсидий  должен быть одобрен на этой неделе. Выплаты планируется осуществлять  через государственных кредиторов, включая Корейский банк развития. Государственные кредиторы предоставят в этом году до 248 трлн вон (169 млрд долларов), чтобы помочь предприятиям справиться с ухудшающимися глобальными условиями. Правительство планирует создать в течение следующих пяти лет стратегический фонд в размере 50 трлн вон (34 млрд долларов) для поддержки разработки новых технологий мобильности в ответ на растущую экономическую неопределённость.
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