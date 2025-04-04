Автопром РК получит экстренную помощь

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Правительство РК планирует выделить около 3 трлн вон (2 млрд долларов) в качестве экстренной помощи отечественной автомобильной промышленности, чтобы смягчить удар от 25-процентных импортных тарифов США. Представитель правительства напомнил, что РК входит в число стран, пострадавших от американских тарифов сильнее всего, поскольку поставки в США составляют почти половину продаж автомобилей за рубежом. План экстренных субсидий должен быть одобрен на этой неделе. Выплаты планируется осуществлять через государственных кредиторов, включая Корейский банк развития. Государственные кредиторы предоставят в этом году до 248 трлн вон (169 млрд долларов), чтобы помочь предприятиям справиться с ухудшающимися глобальными условиями. Правительство планирует создать в течение следующих пяти лет стратегический фонд в размере 50 трлн вон (34 млрд долларов) для поддержки разработки новых технологий мобильности в ответ на растущую экономическую неопределённость.