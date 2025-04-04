Samsung Electronics преодолеет тарифные проблемы

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Компания Samsung Electronics планирует использовать свою глобальную производственную сеть, чтобы преодолеть трудности, связанные с новой тарифной политикой США. Об этом заявил 7 апреля глава подразделения компании по производству дисплеев Ён Сок У. Samsung Electronics продаёт телевизоры, мониторы и саундбары в США, причём телевизоры составляют основную часть импорта, и большинство их производится на заводах в Мексике. Товары из Мексики и Канады не подпадают под новые тарифные схемы США, но компания следит за ситуацией, которая постоянно меняется,- отметил Ён Сок У. Имея 10 производственных баз по всему миру, компания планирует преодолеть проблемы посредством стратегического распределения производства. Samsung Electronics не намерена повышать цены на флагманские модели из-за пошлин. Вместо этого она расширяет линейку телевизоров среднего и начального уровней,- добавил он.