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Политика

Досрочные президентские выборы назначены на 3 июня

Write: 2025-04-07 15:24:24Update: 2025-04-07 15:28:49

Досрочные президентские выборы назначены на 3 июня

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение провести 3 июня досрочные президентские выборы, по итогам которых определится преемник Юн Сок Ёля на посту главы государства. Данное решение исполняющий обязанности президента страны Хан Док Су поставит на голосование  на заседании кабинета министров 8 апреля. День выборов должен быть объявлен дополнительным выходным.  Выборы президента должны пройти в течение 60 дней после того, как Конституционный суд отстранил Юн Сок Ёля от должности. Центризбирком начал регистрацию кандидатов на пост президента, которая завершится 11 мая, а на следующий день начнётся предвыборная кампания. В соответствии с законодательством, государственный служащий, желающий баллотироваться на пост президента, должен уйти в отставку не позднее чем за 30 дней до выборов. Президент, избранный на досрочных выборах, вступает в должность немедленно, без переходного периода.
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