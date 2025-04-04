Акции на Корейской бирже упали более чем на 5,5%

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7 апреля акции на Корейской бирже обрушились более чем на 5,5% из-за паники инвесторов по поводу эскалации глобальной торговой войны, спровоцированной взаимными пошлинами США. Главный биржевой индекс KOSPI составил по итогам торгов 2328,20 пункта, понизившись на 137,22 пункта, или на 5,57% по сравнению с предыдущими торгами. Индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ понизился на 5,8%. Объём торгов был больше обычного — продано 615 млн 200 тыс. акций на сумму 7 млрд 160 млн долларов. Акции Samsung Electronics подешевели на 5,17%, SK hynix на 9,55%, Hyundai Motor на 6,62%, Hanwha Aerospace на 8,55%, Hanwha Ocean на 9,81%, HD Hyundai Heavy на 8,17%, а POSCO Holdings на 6,59%. Национальная валюта торговалась в 15:30 на уровне 1467,8 воны за доллар, что на 33,7 воны меньше, чем на закрытии предыдущей сессии. Это самое резкое дневное падение корейской воны с 19 марта 2020 года,