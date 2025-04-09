РК и Малайзия проводят переговоры по FTA

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C 8 по 11 апреля в Сеуле проходит восьмой раунд переговоров по подготовке соглашения о свободной торговле (FTA) между РК и Малайзией. В них принимают участие около 70 представителей двух стран. Южнокорейскую делегацию возглавляет директор департамента свободной торговли министерства промышленности, торговли и энергетики Квон Хе Чжин, а малазийскую - директор департамента по стратегическим вопросам министерства инвестиций, торговли и промышленности Сумади Балакришнан. В ходе нынешнего раунда обсуждаются 10 ключевых пунктов будущего документа, включая товары, услуги, инвестиции, происхождение товаров и экономическое сотрудничество. В связи с тарифной политикой США усиливается необходимость диверсификации экспортных рынков через двусторонние соглашения. В этой связи Юго-Восточная Азия становится важным рынком для южнокорейской продукции. В феврале и марте текущего года экспорт РК в страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) превышал экспорт в Китай.