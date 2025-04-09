США не рассматривают отсрочку взаимных пошлин

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Американская администрация не рассматривает возможность временной отсрочки введения взаимных тарифов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе состоявшейся 7 апреля в Белом доме встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Отвечая на вопрос о возможности приостановить взимание пошлин на время переговоров, Трамп сказал, что «такой вариант не рассматривается». Многие страны, «которые раньше использовали США в своих интересах, теперь сами просят о переговорах, потому что понесли серьёзный урон»,- отметил Трамп. США ведут активные переговоры с рядом государств, но многим придётся платить значительные пошлины. «Мы добиваемся большого прогресса и снова становимся сильной экономикой»,- добавил он. Дональд Трамп подверг критике решение Китая ввести ответные пошлины на уровне 34% и предупредил, что в случае отказа от их отмены США введут дополнительный тариф в размере 50%.