Ким Мун Су подал в отставку для участия в президентских выборах

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Кандидаты от партии Сила народа активизируют подготовку к президентским выборам. Ким Мун Су, который по результатам опросов лидирует среди кандидатов от консервативных сил, 8 апреля подал в отставку с должности министра труда и занятости. Мэр Тэгу Хон Чжун Пхё намерен уйти в отставку 11 апреля, а на следующей неделе зарегистрироваться в качестве кандидата. 8 апреля депутат Национального собрания Ан Чхоль Су сообщил о своём намерении участвовать в выборах, а губернатор провинции Кёнсан-Пукто Ли Чхоль У готовится к пресс-конференции. О Сэ Хун пока не указал точную дату ухода с должности мэра Сеула. Бывший председатель партии Хан Дон Хун, как ожидается, объявит о своём выдвижении в начале следующей недели. Бывший депутат Ю Сын Мин рассматривает возможность участия в выборах. 7 апреля о своём участии в предстоящих выборах заявил бывший лидер партии Сэннури Ли Чжон Хён. Он пообещал добиваться сокращения президентского срока до трёх лет и конституционной реформы, а также заявил о намерении «полностью переформатировать политическую систему консервативной партии».