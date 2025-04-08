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Политика

Досрочные президентские выборы пройдут 3 июня

Write: 2025-04-08 14:36:18Update: 2025-04-08 14:38:24

Досрочные президентские выборы пройдут 3 июня

Photo : YONHAP News

Правительство РК назначило досрочные президентские выборы на вторник, 3 июня. Данное решение было утверждено 8 апреля на заседании кабинета министров. День выборов объявлен дополнительным выходным. Как отметил исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су, дата проведения выборов выбрана с учётом того, чтобы у кандидатов было достаточно времени для подготовки. Свободные выборы – это основа демократии и важнейший механизм выражения воли народа,- подчеркнул Хан Док Су. Он призвал провести голосование честно и прозрачно, чтобы завоевать доверие граждан. Как сообщили в Центризбиркоме, регистрация кандидатов будет проходить 10-11 мая. Государственные служащие, желающие зарегистрироваться в качестве кандидатов, должны уйти в отставку со своих должностей до 4 мая. Предвыборная агитация может проводиться с 12 мая по 2 июня. Голосование на избирательных участках за рубежом будет проходить с 20 по 25 мая, на морских судах – с 26 по 29 мая, а досрочное голосование – 29-30 мая.
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