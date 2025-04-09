Хан Док Су и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения

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8 апреля исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, продолжавшиеся 28 минут. Как сообщили в канцелярии премьер-министра РК, Хан Док Су сообщил главе Белого дома о готовности Сеула сотрудничать с Вашингтоном в сферах судостроения и транспортировки сжиженного природного газа, а также нормализации торгового баланса. Участники переговоров согласились продолжить обсуждение общих для двух стран экономических проблем на уровне министров и торговых представителей. Хан Док Су выразил надежду на укрепление военного альянса с США. Достигнута также договорённость продолжать тесное взаимодействие по северокорейским проблемам и развивать трёхстороннее сотрудничество с участием Японии. Дональд Трамп сообщил в своём аккаунте в социальной сети Truth Social, что в ходе переговоров затрагивался также вопрос пересмотра оплаты того, что он назвал «крупной военной защитой», которую Вашингтон предоставляет Сеулу. Имеется в виду разделение между двумя странами расходов на содержание американских войск на территории РК.