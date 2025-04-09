Занятость в РК в марте увеличилась на 193 тыс. человек

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По данным национального статистического управления, опубликованным 9 апреля, численность занятого населения РК старше 15 лет составила в конце прошлого месяца 28 млн 589 тыс. человек. Это на 193 тысячи человек больше, чем год назад. Прирост рабочих мест зафиксирован в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 212 тысяч, а в финансовой области на 65 тысяч человек. При этом в строительной отрасли занятость сократилась на 185 тысяч, а в обрабатывающей промышленности - на 112 тысяч человек. Как и раньше, рост занятости достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 365 тысяч новых рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 15 до 29 лет сократилась на 206 тысяч, а от 40 до 49 лет - на 49 тысяч человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 62,53%, увеличившись за год на 0,1%. Численность безработных составила 918 тысяч человек. Это на 26 тысяч человек больше, чем год назад. Уровень занятости среди молодёжи в возрасте от 15 до 29 лет составил 44,5%, что является самым низким показателем за март с 2021 года.