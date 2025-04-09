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Политика

Хан Док Су: РК не будет конфликтовать с США по поводу тарифов

Write: 2025-04-09 12:18:06Update: 2025-04-09 12:20:42

Хан Док Су: РК не будет конфликтовать с США по поводу тарифов

Photo : YONHAP News

РК не будет объединяться с Китаем и Японией для борьбы с импортными тарифами американской администрации, а попытается решить проблему путём переговоров с Вашингтоном. Об этом заявил 8 апреля в интервью CNN исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су. «Я не думаю, что такая борьба радикально улучшит ситуацию»,- отметил он. Выразив сожаление по поводу тарифов, Хан Док Су подчеркнул, что Сеул будет вести переговоры с Вашингтоном «в спокойной манере», чтобы выработать решение, основанное на «очень прочном союзе» двух стран. Заметив, что «не всё будет решено за день или два», он выразил уверенность в достижении взаимоприемлемого решения. Хотя южнокорейским компаниям придётся готовиться к шоку, две страны «смогут найти решение до того, как корейские заводы закроются». Хан Док Су опроверг предположения американских политических кругов по поводу того, что встреча министров экономики и торговли РК, Китая и Японии, прошедшая 30 марта в Сеуле, могла быть попыткой объединиться в борьбе против американских тарифов. Интервью опубликовано вскоре после того, как исполняющий обязанности президента РК впервые поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
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