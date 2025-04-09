Ли Чжэ Мён оставил пост лидера Демократической партии Тобуро

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Ли Чжэ Мён объявил о своей отставке с поста председателя Демократической партии Тобуро. Выступая 9 апреля на заседании высшего совета, он выразил удовлетворение тем, что в течение трёх лет нахождения во главе партии смог достичь определённых результатов. Ли Чжэ Мён подчеркнул, что он не испытывает ни сожаления, ни облегчения. Он испытывает готовность начать что-то новое. Последняя фраза воспринимается его сторонниками как неофициальное объявление о готовности принять участие в предстоящих президентских выборах. Коснувшись экономической ситуации в стране, Ли Чжэ Мён выразил сожаление по поводу того, что многие люди вынуждены страдать. При этом нет никакой гарантии, что ситуация улучшится в ближайшее время. Однако корейский народ всегда преодолевал трудности. Он преодолеет их и на этот раз,- подчеркнул Ли Чжэ Мён. После его отставки исполнять обязанности председателя партии будет лидер парламентской фракции Пак Чхан Дэ.