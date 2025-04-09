Представитель РК обсудит в США экономическое сотрудничество

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Представитель РК на торговых переговорах Чон Ин Гё обсудит с официальными лицами США вопросы сотрудничества в судостроении и доставке сжиженного природного газа. В ходе встречи с журналистами по прибытии 8 апреля в Вашингтон он отметил, что его основным партнёром по переговорам будет Джеймисон Грир, представитель США на торговых переговорах. Чон Ин Гё напомнил, что южнокорейские компании заинтересованы в участии в американском газовом проекте общей стоимостью 44 млрд долларов. Он предполагает транспортировку природного газа, добытого в северной части Аляски, на южное побережье штата, его сжижение и последующий экспорт. США рассчитывают с помощью этого проекта нарастить экспорт энергоносителей и сократить торговый дефицит. Две страны активно обсуждают сотрудничество в судостроении, которое представляет наибольший интерес для США,- добавил Чон Ин Гё. Отметив, что 25-процентный импортный тариф очень высок для РК, он пообещал вести переговоры о его снижении.