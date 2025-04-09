Курс корейской воны – минимальный с 2008 года

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Инвесторы обеспокоены влиянием масштабных импортных тарифов США на экспортно-ориентированную южнокорейскую экономику. В этой связи курс корейской воны по отношению к доллару США понизился до уровня 2008 года, когда страна боролась с последствиями глобального финансового кризиса. 9 апреля в 15:30 курс национальной валюты составил 1.484,1 воны за доллар, что на 10,9 воны ниже курса закрытия предыдущей сессии. Это самый низкий курс с 16 марта 2009 года, когда он составлял 1492,0 воны. На момент открытия биржи национальная валюта торговалась по 1.471,0 воны за доллар, снизившись на 3,2 воны по сравнению с предыдущей сессией, а во время торговой сессии её курс опускался до 1487,55 воны. Банк Кореи обещает оперативно реализовать меры по стабилизации рынка, когда это необходимо. Эксперты предупреждают, что валютный и финансовый рынки могут столкнуться с повышенной волатильностью в течение длительного периода.