США приостановили взаимные пошлины на 90 дней

Photo : YONHAP News

9 апреля президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о приостановке действия взаимных пошлин на 90 дней. Они вступили в силу ранее в тот же день и действовали лишь 13 часов. Таким образом, в течение следующих 90 дней, как и прежде, будет применяться только 10-процентная базовая пошлина. Как пояснил Трамп, установление льготного периода связано с тем, что более 75 стран обратились к США с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и пошлинам, не предприняв при этом никаких ответных мер. Исключением стал Китай, который объявил о введении ответных пошлин. К нему пошлины будут применяться в полном объёме, составив 125%. Между тем, пошлины на автомобили, сталь, алюминий и продукцию из этих металлов, введённые в начале апреля, остаются в силе. Ряд экспертов высказали мнение, что на решение Дональда Трампа повлиял обвал фондовых рынков и опасения по поводу рецессии мировой экономики. Однако министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что для переговоров с каждой страной в отдельности понадобится некоторое время.