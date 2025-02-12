РК установила дипотношения с Сирией

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РК установила дипломатические отношения с Сирией. Соответствующее заявление подписали 10 апреля в Дамаске министры иностранных дел двух стран Чо Тхэ Ёль и Асаад аш-Шайбани. Теперь РК имеет официальные отношения со всеми государствамим-членами ООН за исключением Северной Кореи. Чо Тхэ Ёль в ходе переговоров с сирийским коллегой выразил надежду на то, что двустороннее сотрудничество будет способствовать развитию Сирии и укреплению региональной стабильности. Министры обсудили также возможность участия южнокорейских компаний в восстановлении Сирии и предоставление ей гуманитарной помощи. В тот же день глава южнокорейского МИД нанёс визит вежливости временному президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа. Чо Тхэ Ёль отметил, что твёрдая позиция сирийских властей против экстремизма и ликвидация химического оружия помогут создать благоприятную среду для восстановления и устойчивого экономического развития страны. Ахмед аш-Шараа приветствовал установление связей с РК, подчеркнув, что международная поддержка имеет решающее значение для Сирии, начинающей новую жизнь.