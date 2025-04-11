РК ввела санкции против судна, двух компаний и двух физических лиц

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10 апреля правительство РК ввело санкции против грузового судна, двух компаний, в числе которых российская, и двух физических лиц из-за нарушений резолюций Совета Безопасности ООН. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, санкции введены против грузового судна Sunrise 1 без государственной регистрации, которым распоряжается компания Xiangrui Shipping из Гонконга, российской компании Consul DV и двух граждан КНР, которые входят в руководство Xiangrui Shipping. В июне 2024 года южнокорейские власти задержали судно, перевозившее 5.020 тонн железной руды, в своих территориальных водах. Оно следовало из северокорейского порта Чхончжин, а получателем груза числилась российская компания. Во время расследования судно стояло в порту Пусан. В ближайшее время ему будет разрешено продолжить плавание. Санкции означают, что южнокорейским компаниям необходимо предварительно получать разрешение властей Республики Корея на проведение валютных или финансовых операций с данными физическими и юридическими лицами. Судну необходимо получать разрешение на заход в южнокорейские порты.