Проблемы СК могут быть решены усилиями разных стран

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Самый действенный способ остановить угрозы со стороны Северной Кореи - это совместные действия мирового сообщества. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ким Ён Хо, выступая 10 апреля на пресс-конференции в Токио. Он отметил, что администрация США также стремится к полной денуклеаризации Северной Кореи. В ходе встреч с японскими официальными лицами Ким Ён Хо говорил о важности сотрудничества между Сеулом и Токио. Он встретился, в частности, с генеральным секретарём кабинета министров Японии Ёсимасой Хаяси. Ким Ён Хо подтвердил приверженность Сеула немедленному решению вопроса о японских гражданах, похищенных Северной Кореей. Южнокорейский министр встретился также с министром иностранных дел Японии Такэси Иваей. Он отметил, что тесное сотрудничество между двумя странами важно для мира и стабильности на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и во всём мире. Со своей стороны, Ивая подчеркнул, что РК и Япония являются важными соседями, которые должны сотрудничать как партнёры по различным международным проблемам.