Часть горы Пэктусан на территории КНДР стала геопарком ЮНЕСКО

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10 апреля Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил включение части горы Пэктуан на территории КНДР в список глобальных геопарков. Ранее данный статус получила часть горы, находящаяся на территории Китая, где она называется Чанбайшань. До сих пор в Северной Корее не было геопарков ЮНЕСКО. Пхеньян подал заявку на включение горы Пэктусан в список ЮНЕСКО в 2019 году, на год раньше Китая, но из-за карантина, связанного с пандемией COVID-19, оценочная комиссия ЮНЕСКО долгое время не могла посетить Северную Корею. Тем же решением ЮНЕСКО в список глобальных геопарков добавлены уезд Танян-гун провинции Чхунчхон-Пукто и морское побережье провинции Кёнсан-Пукто. Таким образом, число геопарков ЮНЕСКО на территории РК увеличилось до семи. Данный статус присваивают отдельным географическим районам, где объекты и ландшафты международного геологического значения управляются с использованием целостной концепции защиты, образования и устойчивого развития.