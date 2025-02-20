Бывший президент РК предстал перед уголовным судом

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Бывший президент РК Юн Сок Ёль предстал перед уголовным судом по обвинению в попытке организации государственного переворота. Слушания начались 14 апреля в Центральном окружном суде Сеула через 10 дней после того, как Конституционный суд окончательно отстранил его от обязанностей главы государства. Юн Сок Ёль – пятый по счёту бывший президент страны, который предстанет перед уголовным судом. Из соображений безопасности он вошёл в здание суда через подземную парковку. Являясь ответчиком по уголовному делу, Юн Сок Ёль обязан лично присутствовать на всех судебных заседаниях. В соответствии с законом, в ходе первого заседания суд устанавливает личность подсудимого и знакомит его с обвинениями. Статья, по которой выдвинуты обвинения бывшему президенту, предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни. В качестве свидетелей обвинения в суд вызваны командир первой роты охраны Командования обороны столицы Чо Сон Хён и командир первого батальона специального назначения Командования специальных операций Ким Хён Ги.