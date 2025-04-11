Минторг США: Освобождение электроники от пошлин – временное

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Решение об освобождении ряда электронных устройств от американских ответных пошлин — «временная отсрочка». Товары, относящиеся к этой категории, подпадут под тарифы на полупроводники, которые, скорее всего, вступят в силу «через месяц или два». Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник в эфире программы This Week на телеканале ABC. Накануне администрация американского президента исключила смартфоны, ноутбуки, жёсткие диски, компьютерные процессоры и микросхемы памяти, а также оборудование для производства полупроводников из списка товаров, облагаемых в США импортной пошлиной. По сообщению погранично-таможенной службы США, освобождение от пошлин распространяется на поставки, начиная с 5 апреля. Как пояснил Говард Лютник, «на полупроводники и фармацевтические препараты будет распространяться тарифная модель, стимулирующая внутреннее производство в США».