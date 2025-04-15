Национальное собрание заслушивает отчёты правительства

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С 14 по 16 апреля Национальное собрание РК заслушивает отчёты глав правительственных учреждений. 14 апреля в парламент вызваны члены правительства, ответственных за внутреннюю и внешнюю политику, межкорейские отношения и национальную безопасность. На вопросы депутатов отвечали исполняющий обязанности президента Хан Док Су, министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль, министр по делам воссоединения Ким Ён Хо, исполняющий обязанности министра административного управления и безопасности Ко Ги Дон и исполняющий обязанности министра юстиции Ким Сок У. На 15 апреля запланированы отчёты глав экономических ведомств, а в последний день слушаний о своей работе отчитаются главы правительственных учреждений, ответственные за вопросы образования, общества и культуры. На 17 апреля в Национальном собрании должно пройти голосование по восьми законопроектам, на которые правительство наложило вето.