Опрос KBS: 51% жителей РК за смену власти в стране

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51% жителей РК выступают за смену власти в стране, а 36% поддерживают сохранение нынешней власти. Таковы результаты опроса, проведённого с 8 по 10 апреля телерадиокомпанией KBS среди трёх тысяч взрослых жителей страны. 67% респондентов поддерживают решение Конституционного суда РК об отстранении Юн Сок Ёля от должности президента, а 28% - против. 57% опрошенных считают, что в нынешнем политическом кризисе виноват Юн Сок Ёль, а 28% считают виновной Демократическую партию Тобуро. 61% респондентов считают необходимым пересмотр Конституции страны. 38% респондентов намерены проголосовать на выборах за бывшего лидера Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. 13% участников опроса хотят видеть на посту президента министра труда и занятости Ким Мун Су. За ними следуют бывший мэр Тэгу Хон Чжун Пхё, бывший лидер партии Сила народа Хан Дон Хун, депутат Национального собрания от партии Сила народа Ан Чхоль Су и депутат от Партии новых реформ Ли Чжун Сок. Погрешность при обработке данных может составить ±1,8% при уровне достоверности 95%.