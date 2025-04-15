В 2024 году экспортные расчёты в вонах сократились на 2,7%

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По данным Банка Кореи, опубликованным 14 апреля, в прошлом году на долю национальной валюты пришлось лишь 2,7% всех экспортных расчётов. Это на 0,2% меньше, чем годом ранее. Их доля увеличилась в 2023 году впервые за 6 лет, но снова упала в 2024 году. Спад был обусловлен главным образом замедлением экспорта автомобилей, который обычно рассчитывается в корейских вонах. Экспорт автомобилей вырос в прошлом году на 6%, что ниже общего роста экспорта, составившего 8,1%. Доллар оставался основной валютой, используемой для экспортных расчётов, составив 84,5% их общего объёма. Это на 1,4% больше, чем в предыдущем году. В долларах обычно осуществляются расчёты за полупроводники, которые являются основным экспортным товаром. Их поставки увеличились в прошлом году на 43,9% в годовом исчислении до 141 млрд 900 млн долларов. Использование евро для экспортных расчётов снизилось в прошлом году на 0,8% до 6,0%, а расчёты в японских иенах сократились на 0,3% до 2,0%. Доля китайских юаней сократилась на 0,2% до 1,5%.