New York Times: Экспортный контроль Китая вредит экономике США

Photo : YONHAP News

Экспортный контроль Китая может нанести серьёзный вред американской экономике. Об этом пишет 13 апреля газета New York Times, напоминая, что в начале апреля Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля за товарами двойного назначения. Со ссылкой на министерство коммерции КНР New York Times напоминает, что Пекин приостановил экспорт широкого спектра важнейших минералов и магнитов, которые необходимы, в частности, для электродвигателей, применяемых в автомобилях, беспилотных летательных аппаратах, роботах и ракетах. Если на автозаводах закончатся мощные редкоземельные магниты, это может помешать собирать автомобили и другие изделия с электродвигателями. Могут возникнуть сбои в производстве, последствия которых трудно предсказать,- пишет New York Times. В настоящее время взаимная пошлина США для китайских товаров составляет 125%, к которой прибавляется введённая ранее 20-процентная пошлина. Ответная пошлина Китая для американских товаров также составляет 125%.