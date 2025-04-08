Дополнительный бюджет увеличен до 12 трлн вон

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Правительство РК решило увеличить объём дополнительного бюджета до 12 трлн вон (8,5 млрд долларов), что на 2 трлн вон больше первоначально запланированной суммы. Об этом сообщил вице-премьер, министр планирования и финансов Чхве Сан Мок, выступая 15 апреля на заседании министров экономического блока. В дополнительном бюджете финансирование сосредоточено на трёх ключевых направлениях: ликвидация последствий стихийных бедствий, повышение конкурентоспособности в сфере торговли и искусственного интеллекта, а также поддержка малоимущих граждан. 3 трлн вон (2 млрд долларов) будет направлено на компенсации пострадавшим от лесных пожаров. Помощь данной категории населения увеличится в шесть раз с текущих 500 млрд вон. 2 трлн вон (1,5 млрд долларов) выделено на закупку передового оборудования для экстренных служб и пополнение резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы обеспечить оперативное реагирование на лесные пожары и летние тайфуны. Более 4 трлн вон (3 млрд долларов) будет инвестировано в укрепление технологических и торговых возможностей. Поскольку в нынешней ситуации решающим фактором является время, Чхве Сан Мок призвал Национальное собрание максимально быстро утвердить дополнительный бюджет.