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США изучают влияние импорта на национальную безопасность

Write: 2025-04-15 10:45:29Update: 2025-04-15 11:20:08

США изучают влияние импорта на национальную безопасность

Photo : YONHAP News

Министерство торговли США объявило 14 апреля о начале расследования с целью оценки влияния импорта полупроводников, оборудования для их производства и сопутствующих продуктов на национальную безопасность. Расследование проводится на основании статьи 232 Закона о расширении торговли, которая предоставляет президенту США право вводить ограничительные меры, включая пошлины, если поставки тех или иных товаров угрожают безопасности страны. Поскольку полупроводники играют ключевую роль в производстве множества электронных устройств, ожидается, что под расследование попадёт широкий спектр продукции. Одновременно начато аналогичное расследование в отношении импорта медикаментов и ключевых фармацевтических компонентов. В число объектов проверки включены готовые лекарственные средства, активные фармацевтические субстанции, а также средства медицинского реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, в том числе, вакцины и антибиотики.
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