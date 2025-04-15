Глава минпрома РК посетил Вьетнам

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Министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын посетил Вьетнам, где 14 апреля встретился с представителями южнокорейских компаний, работающих в стране. Обсуждались возможные меры реагирования на тарифные ограничения США в отношении вьетнамской продукции. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, во встрече приняли участие представители 16 компаний. В тот же день Ан Док Кын провёл переговоры с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиеном. В рамках визита состоялись 14-е заседание Совместного промышленного комитета и 8-е заседание Совместного комитета по свободной торговле между РК и Вьетнамом. На заседании промышленного комитета обсуждались конкретные шаги по реализации договорённости, достигнутой на саммите в Ханое в июне 2022 года, о доведении годового объёма двусторонней торговли до 150 млрд долларов США к 2030 году. Кроме того, достигнуты договорённости о расширении сотрудничества в области атомной энергетики, строительстве электростанций на сжиженном природном газе и развитии чистой энергетики. На заседании по свободной торговле стороны рассмотрели вопросы снижения экспортных издержек и упрощения таможенных процедур, а также увеличение ассортимента сельскохозяйственной и животноводческой продукции, подпадающей под действие соглашения.