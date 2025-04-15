РК и США активизируют сотрудничество в космической области

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РК и США договорились активизировать сотрудничество в сферах освоения космоса, совместных научных исследований и наблюдения за Землёй. Соответствующее заявление было обнародовано по итогам четвёртого раунда Диалога по гражданскому космосу, который состоялся 14 апреля в Вашингтоне. Участники встречи обсудили пути расширения сотрудничества в рамках американской лунной программы «Артемида», а также перспективы развития южнокорейских технологий пилотируемых полётов, включая возможность их осуществления на низкой околоземной орбите. Кроме того, рассматривалась возможность участия РК в астрофизических проектах под руководством Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Особое внимание было уделено вопросам наблюдения за Землёй. В частности, стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество в разработке метеорологических спутников нового поколения и обсудили обеспечение совместимости между американской системой GPS и южнокорейской спутниковой системой KPS.