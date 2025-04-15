Пианист Ким А Ин победил на конкурсе в Визеу

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Южнокорейский пианист Ким А Ин завоевал первое место и приз зрительских симпатий на VI Международном фортепианном конкурсе в португальском Визеу. Он получил денежный приз в размере 9 500 евро и приглашение выступить на Весеннем музыкальном фестивале в Визеу в следующем году. Ещё один южнокорейский пианист Ю Тхэ Ун занял третье место. Конкурс проводится с 2014 года, чередуя по годам фортепианные и гитарные секции. Ким А Ин окончил музыкальную школу Евон и в настоящее время обучается в Парижской Высшей школе музыкального искусства (École Normale de Musique de Paris). Он также является лауреатом первой премии конкурса «Ханым» в РК и Международного конкурса во французском Шато. Ю Тхэ Ун окончил школу Евон, Сеульскую художественную школу и Корейский национальный университет искусств. Он завершил магистратуру в Вюрцбургской высшей школе музыки (Германия) и в настоящее время продолжает обучение на курсе для концертирующих исполнителей.