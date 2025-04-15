В Сеуле пройдёт Фестиваль культуры королевских дворцов

Photo : YONHAP News

С 26 апреля по 4 мая в пяти королевских дворцах Сеула - Кёнбоккун, Чхандоккун, Токсугун, Чхангёнгун и Кёнхигун, а также в королевской усыпальнице Чонмё пройдёт Весенний фестиваль культуры королевских дворцов. Его организатор - Корейское управление охраны культурного наследия. Фестиваль проводится в одиннадцатый раз и считается крупнейшим национальным мероприятием, популяризирующим традиционную культуру на фоне исторических объектов. В прошлом году весеннюю и осеннюю сессии фестиваля посетили в общей сложности более 960 тысяч человек, включая иностранных туристов. В этом году акцент сделан на программы, связанные с нематериальным культурным наследием, такие как традиционные ремёсла и культура повседневного ношения традиционной одежды ханбок. Запланированы также специальные мероприятия, приуроченные ко Дню рождения короля Сэчжона Великого, который отмечается 15 мая. Разработаны специальные программы для иностранных гостей.