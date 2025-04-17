РК и Вьетнам будут сотрудничать в решении проблемы тарифов

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РК и Вьетнам договорились тесно взаимодействовать в решении проблемы взаимных тарифов, вводимых Вашингтоном. Кроме того, они продолжат усилия по развитию сотрудничества в экономике и других областях. Соответствующие договорённости достигнуты в ходе переговоров министров иностранных дел двух стран Чо Тхэ Ёля и Буй Тхань Шона, состоявшихся 15 апреля в Ханое. Учитывая, что импортный тариф, который Вашингтон установил для Вьетнама, составляет 46%, южнокорейским компаниям может быть нанесён существенный ущерб. Около половины смартфонов Samsung Electronics производится во Вьетнаме. Министры подтвердили твёрдую приверженность развитию стратегического партнёрства двух стран и укреплению сотрудничества в различных областях, включая дипломатию, безопасность, торговлю и инвестиции. Чо Тхэ Ёль попросил Вьетнам поддержать южнокорейские компании, работающие в стране. Буй Тхань Шон ответил, что правительство Вьетнама стремится к улучшению деловой среды и заинтересовано в активизации участия южнокорейских компаний в развитии вьетнамской экономики.