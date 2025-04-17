Продолжительность работы в крупных компаниях растёт

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По данным исследовательского института CEO Score, опубликованным 16 апреля, средняя продолжительность работы в крупных компаниях РК неуклонно растёт. Это происходит на фоне активной смены работы и действия программы добровольного выхода на пенсию. По результатам обследования 80-ти из ста крупнейших компаний страны по объёму продаж за последние 5 лет выяснилось, что средняя продолжительность работы в них составляет 14,03 года, что на 0,48 года больше по сравнению с 2020 годом. При этом средняя продолжительность работы женщин увеличилась с 11,38 года в 2020 году до 12,94 года в 2024 году, показав рост на 1,56 года. За тот же период аналогичный показатель для мужчин вырос с 14,29 года до 14,41, то есть, лишь на 0,12 года. Самая высокая продолжительность работы в Kia - 21,80 года. Далее следуют KT (20,50 года), и SK Incheon Petrochemical (ровно 20 лет). Самый короткий срок работы зафиксирован в компании Doosan Bobcat (3,20 года).