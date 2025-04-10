Политические партии зарегистрировали кандидатов в президенты

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До досрочных президентских выборов, которые состоятся 3 июня, осталось 48 дней. Две крупнейшие политические партии страны - Демократическая партия Тобуро и партия Сила народа - завершили регистрацию своих кандидатов. От Демократической партии Тобуро в предвыборной гонке примут участие три кандидата – её бывший лидер Ли Чжэ Мён, бывший губернатор провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су и губернатор провинции Кёнгидо Ким Дон Ён. От партии Сила народа зарегистрированы в общей сложности 11 кандидатов для участия во внутрипартийных выборах. 16 апреля объявлены восемь участников первого тура: бывший министр труда и занятости Ким Мун Су, депутаты Национального собрания На Гён Вон и Ан Чхоль Су, бывший депутат Национального собрания Ян Хян Чжа, мэр Инчхона Ю Чжон Бок, губернатор провинции Кёнсан-Пукто Ли Чхоль У, бывший лидер партии Хан Дон Хун и бывший мэр Тэгу Хон Чжун Пхё. 18 апреля Демократическая партия Тобуро начнёт проводить теледебаты между кандидатами. С 19 по 27 апреля пройдут региональные предварительные выборы и опросы общественного мнения. После того, как результаты предварительных выборов и опросов будет объединены, кандидатом в президенты станет набравший большинство голосов. Если кандидат таким образом не определится, он будет выбран на съезде партии 1 мая. Партия Сила народа разделит участников первого тура на две группы и проведёт дебаты 19-20 апреля, а затем проведёт опрос общественного мнения, чтобы определить четырёх кандидатов для второго тура выборов, которые пройдут 22 апреля. Среди них до 29 апреля будут выбраны два кандидата. Голоса членов партии и граждан страны составят по 50% общего числа голосов. Получивший большинство голосов становится кандидатом. Если большинства не будет ни у кого, окончательный кандидат определится 3 мая на съезде партии.