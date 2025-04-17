Ли Чжэ Мён вошёл в список Time 100

Photo : YONHAP News

16 апреля журнал Time опубликовал ежегодный список Time 100, в который вошли самые влиятельные люди 2025 года по версии издания. В списке шесть номинаций: «Артисты», «Иконы», «Титаны», «Лидеры», «Инноваторы» и «Пионеры». Бывший лидер Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён включён в категорию «Лидеры» наряду с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, бизнесменом Илоном Маском и другими известными личностями. Как отметил в своей статье главный редактор журнала Чарлз Кэмпбелл, Ли Чжэ Мён в молодости работал на фабрике, в зрелые годы занялся политической деятельностью и настаивал на импичменте бывшему президенту Юн Сок Ёлю. «Похоже, драматические повороты в его жизни закончатся тем, что он станет следующим лидером Кореи»,- говорится в статье. Певица Rose из женской группы BLACKPINK вошла в список в категории «Пионеры». Чарлз Кэмпбелл прокомментировал её включение в список такими словами: «У неё действительно сильный голос, а её музыка очень весёлая». С 2004 года журнал Time публикует список «Time 100», в который включает людей, которые существенно изменили мир.