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Политика

РК продолжит участвовать в разрешении климатического кризиса

Write: 2025-04-17 11:55:16Update: 2025-04-17 14:01:36

РК продолжит участвовать в разрешении климатического кризиса

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль участвует в Четвёртом саммите «Партнёрство ради зелёного роста и глобальных целей 2030» (P4G). Он открылся 16 апреля в Ханое. Выступая на пленарном заседании, глава южнокорейского МИД подчеркнул, что «для успешного противостояния усугубляющемуся климатическому кризису необходимо восстановить динамику действий в глобальном реагировании на изменение климата». Он также отметил, что для осуществления «зелёного перехода» мировое сообщество должно прилагать усилия, опираясь на инновации. Кроме того, РК объявила о новом плане пожертвования в рамках P4G, сумма которого составит около 1 млн 800 тыс. долларов. Таким образом, РК подтвердила готовность добровольно вносить вклад в развитие P4G и реагировать на изменение климата. P4G - это инициатива, запущенная в 2018 году с целью содействия борьбе с изменением климата и достижению Целей устойчивого развития посредством сотрудничества государственного и частного секторов. РК является одним из государств-основателей P4G. Второй саммит P4G состоялся в Сеуле в 2021 году.
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