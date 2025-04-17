Нацсобрание РК приняло поправку к Закону о вещании

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17 апреля Национальное собрание РК приняло поправку к Закону о вещании. Она обязывает Корейскую электроэнергетическую корпорацию включать абонентскую плату за просмотр телепередач в счёт за электроэнергию. Абонентская плата является частью источника финансирования Корейской телерадиовещательной корпорации KBS и Образовательной телерадиокомпании EBS. В поддержку поправки отдано 212 голосов, 81 голос против, 4 воздержались и 2 голоса признаны недействительными. Для принятия законопроекта при повторном голосовании требуется её одобрение не менее чем двумя третями участников голосования при условии, что в нём участвуют более половины депутатов. Поправка была принята Национальным собранием 26 декабря прошлого года, но вице-премьер, министр планирования и финансов Чхве Сан Мок, который тогда исполнял обязанности президента страны, воспользовался правом вето и потребовал её пересмотра.