Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Нацсобрание РК приняло поправку к Закону о вещании

Write: 2025-04-17 17:18:25Update: 2025-04-17 17:29:36

Нацсобрание РК приняло поправку к Закону о вещании

Photo : YONHAP News

17 апреля Национальное собрание РК приняло поправку к Закону о вещании. Она обязывает Корейскую электроэнергетическую корпорацию включать абонентскую плату за просмотр телепередач в счёт за электроэнергию. Абонентская плата является частью источника финансирования Корейской телерадиовещательной корпорации KBS и Образовательной телерадиокомпании EBS. В поддержку поправки отдано 212 голосов, 81 голос против, 4 воздержались и 2 голоса признаны недействительными. Для принятия законопроекта при  повторном голосовании требуется её одобрение не менее чем двумя третями участников голосования при условии, что в нём участвуют более половины депутатов. Поправка была принята Национальным собранием 26 декабря прошлого года, но вице-премьер,  министр планирования и финансов Чхве Сан Мок, который тогда исполнял обязанности президента страны, воспользовался правом вето и потребовал её пересмотра.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >