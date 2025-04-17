Правительство утвердило дополнительный бюджет на 12,2 трлн вон

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18 апреля правительство РК утвердило дополнительный бюджет в размере 12 трлн 200 млрд вон (8 млрд 600 млн долларов), направленный на поддержку ключевых отраслей экономики. 3 трлн 200 млрд вон предназначены для борьбы со стихийными бедствиями и восстановительных работ после крупных лесных пожаров. 4 трлн 400 млрд вон предназначены для смягчения торговых рисков и поддержки передовых отраслей промышленности. 1 трлн 800 млрд вон пойдут на финансовую помощь компаниям, которые пострадают от тарифов США, а 4 трлн 300 млрд вон - на помощь малообеспеченным гражданам страны. Это первый дополнительный бюджет, предложенный правительством с мая 2022 года. Ранее управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён заявил, что, в случае успешной реализации, он повысит в этом году темпы экономического роста страны на 0,1%. 4 трлн 100 млрд вон дополнительного бюджета будут профинансированы из резервных фондов, а оставшиеся 8 трлн 100 млрд вон - за счёт выпуска государственных облигаций.